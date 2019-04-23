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Савченко пришла на заседание Верховной Рады
Депутат Украины Надежда Савченко сегодня, 23 апреля появилась на заседании ВРУ.
Об этом сообщает общественное движение «Честно» в своем микроблоге в Тwitter, передает donpress.com.
Сообщается, что нардеп Савченко отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что «обязательно будет брифинг где-то примерно в 10:00».
Также сообщается, что один из операторов оказался прямо на пути нардепа и едва не был ею сбит.
«Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!», — сказала Савченко.
Теги: Украина, Донбасс, депутат, ВРУ, заседание, Верховная Рада, журналисты, Савченко
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