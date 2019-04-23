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Савченко взялась за старое

23.04.2019 10:25
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Савченко взялась за старое

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля. Об этом сообщает from-ua.
Она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что "обязательно будет брифинг где-то примерно в 10:00".
Журналисты все же шли за Савченко, пытаясь получить хоть какие-то комментарии. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть не сбила его.
"Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!", - сказала Савченко и пошла.



Теги: Донбасс, Верховная Рада, Надежда Савченко
 
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