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В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма

23.04.2019 18:27
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В команде Владимира Зеленского пообещали раскрыть правду про Иловайск, Дебальцево и захват Крыма

Член команды Зеленского Иван Апаршин признался, что вскоре будет раскрыта вся информация по трагедии в Иловайске, Дебальцево и захвате Крыма.

Об этом он написал в своем блоге, передает "Диалог.UA".

Ранее Апаршин рассказал о масштабной реформе в армии и оборонном секторе. Так, Апаршин подчеркнул, что вскоре будет раскрыта правда о котлах в Иловайске и Дебальцево, а также о начале войны на Донбассе и захвате Крыма. Он подчеркнул, что все данные будут доведены до логического завершения и в самое ближайшее время появится первая информация. Апаршин отметил, что "должностные лица, принимавшие решения или бездействовавшие там, где необходимо было действовать, будут привлечены к ответственности". Эксперт отметил, что ни от кого не будут скрывать правду.



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Дебальцево, Иловайск, информация, Владимир Зеленский
 
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