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Зеленский разозлил Медведчука заявлением о Донбассе: план Москвы начал рушиться
Одиозный Виктор Медведчук недоволен заявлениями и планами нового украинского президента Владимира Зеленского: отказ предоставлять амнистию для боевиков "Л/ДНР" и автономию для Донбасса куму Путина явно не понравились. Однако Москва старательно продвигает два указанных условия на протяжении 5 последних лет войны, пишет Диалог.UA.
В эфире одного из российских телеканалов, подконтрольных Кремлю, Медведчук заявил, что пока не будет поддерживать Зеленского, так как новый украинский президент не дает никаких оснований считать его человеком, который закончит войну на Донбассе. Медведчук говорит, что заявление Зеленского об отказе амнистировать российских наемников и боевиков, а также "нет" особому статусу Донбасса не понравились политику. В таких условиях, сказал кум Владимира Путина, "говорить о том, что он будет делать что-то для мира, пока очень сложно".
Теги: Донбасс, Москва, Владимир Зеленский, план, Медведчук
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