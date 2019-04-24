Активисты в лодках подняли бунт в центре Львова: «Приведет к необратимым изменениям»

24.04.2019 14:40

Вчера под стенами Львовской облгосадминистрации прошла акция «Нет новым плотинам! Так свободным рекам»

Они требовали разорвать подписанный председателем ЛОГА в 2017 году меморандум о сотрудничестве с ГС «Ассоциация Гидроэнергетика Украины».

Согласно ему должно быть взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления по разработке и реализации программ развития гидроэнергетики, пишет День.

В частности, планируется строительство нескольких десятков малых ГЭС на карпатских реках Львовщины — Стрые, Сопротивлении, Днестре, Свечи. По словам эко-активистов, такое строительство приведет к необратимым изменениям в экосистемах рек. Так гидроэлектростанции приведут невозможным проживание отдельных видов рыб, испортят уникальные карпатские ландшафты, приведут к невозможности развивать водные виды туризма и спорта.

Кроме того, они заявляют, что строительство малых ГЭС выгодно только их владельцам. Украинские они не принесут никакой пользы и энергонезависимости.

«Выработка электроэнергии малых ГЭС является ничтожным по сравнению с другими современными видами альтернативной энергетики. Единственная причина массового их строительства — это сверхвысокая ставка зеленого тарифа, который оплачивают все украинцы », — сообщили организаторы акции.

К акции присоединились члены туристско-спортивного клуба «окольные». Они протестовали сидя в каяках, которыми сплавляются по горным рекам. Как рассказал руководитель клуба Тарас Билошицкий, если на реках построят много ГЭС, то придется плыть по бетону, потому что это сделает невозможным развитие туризма и спорта на этих реках.

«В Европе альтернативной есть только ветровая и солнечная энергетика. У нас в этой категории все еще является гидроэнергетика. Хотя она разрушает реки, делает невозможным развитие туризма. Такая энергетика наносит больше ущерба чем пользы », — сказал он.

Во Львовской ОГА сообщили, что сейчас на стадии согласования строительства проходят две гидроэлектростанции. Одна из них на реке Днестр, другая — на реке Стрый. Сейчас проводят оценку их влияния на окружающую среду.

Источник: https://lviv.politeka.net