«Без комментариев». Известный силовик подал в отставку

24.04.2019 14:00

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку, сообщает Громадське, передает Корреспондент.

Головин рассказал, что во вторник, 23 апреля, написал рапорт об отставке по собственному желанию.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сказал он.

Глава управления Нацполиции в Одесской области отказался сообщить причину своего решения. "Без комментариев", - ответил он на вопрос журналиста, связано ли его решение со сменой власти.

Дмитрий Головин был назначен начальником Главного управления Нацполиции Одесской области в ноябре 2016 года.

Источник: https://from-ua.com