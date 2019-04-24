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«Без комментариев». Известный силовик подал в отставку

24.04.2019 14:00
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«Без комментариев». Известный силовик подал в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку, сообщает Громадське, передает Корреспондент.

Головин рассказал, что во вторник, 23 апреля, написал рапорт об отставке по собственному желанию.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сказал он.

Глава управления Нацполиции в Одесской области отказался сообщить причину своего решения. "Без комментариев", - ответил он на вопрос журналиста, связано ли его решение со сменой власти.

Дмитрий Головин был назначен начальником Главного управления Нацполиции Одесской области в ноябре 2016 года.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Одесса, полиция, отставка
 
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