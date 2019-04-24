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«Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса — это подготовка к его аннексии. Об этом сказано в видеообращении главы государства.
Так, Порошенко назвал решение Путина «очередным беспрецедентным вмешательством России во внутренние дела независимой страны, брутальным нарушением суверенитета Украины». Кроме того, глава государства отметил:
«Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава в Украине».
Также, украинский лидер призвал международных партнеров не допустить реализации этого сценария и усилить режим международных санкций.
Кроме того, Порошенко поручил МИД инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР, Порошенко, аннексия
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