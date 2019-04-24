«Готовится аннексия Донбасса»: Порошенко выступил с важным заявлением

24.04.2019 19:30

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса — это подготовка к его аннексии. Об этом сказано в видеообращении главы государства.

Так, Порошенко назвал решение Путина «очередным беспрецедентным вмешательством России во внутренние дела независимой страны, брутальным нарушением суверенитета Украины». Кроме того, глава государства отметил:

«Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава в Украине».

Также, украинский лидер призвал международных партнеров не допустить реализации этого сценария и усилить режим международных санкций.

Кроме того, Порошенко поручил МИД инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Источник: https://donpress.com