- Некуда деньги девать? Зеленский собрался потратить десятки миллионов на полную ерунду12:42
- Политолог рассказал о тяжелом будущем Порошенко при Зеленском12:19
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»11:00
- Весна в Украине плавно перетекает в лето: свежий прогноз погоды10:40
- «Это еще пять лет войны?»: команда Зе! оскандалилась из-за заявления о войне на Донбассе09:38
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход артиллерийские системы и минометы09:22
- В США назвали главную причину поражения Порошенко на выборах09:00
- Топ-дела о коррупции закроют: Кабмин изменил Уголовный кодекс08:40
- Имущество Порошенко национализировать: появились первые иски, подробности08:20
- Путин готовит аннексию Донбасса: красная линия перейдена07:50
Как не набрать вес на «майские» праздники
Как сбалансировать питание.
Эксперты из Университетской клиники Рима Campus Bio-Medico рассказали, какие меры помогут не набрать вес в майские праздники. Статья соответствующего содержания опубликована на официальном сайте учреждения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
По словам специалистов, начиная с празднования Пасхи, людей ожидают продолжительные майские праздники. В связи с чем на столах будут присутствовать множество сладких продуктов, калорийных, мясных. Можно легко набрать до 3 кг, если не сбалансировать потребление калорий с физической нагрузкой. Опрос, проводимый у группы из более чем 50 экспертов, включая диетологов и личных тренеров по теме гидратации, показал, что большинство специалистов (82%) ставят на первое место употребление достаточного количества воды. Ежедневная норма - 2 литра в день.
Хорошей привычкой является поддержание правильного потребления углеводов, белков. Для этого следует отдавать себе отчет не только в количестве употребляемой пищи, но и в её качестве. Чтобы не набрать вес, желательно находить время для двигательной активности, идеальным вариантом является бег. Обычные прогулки на свежем воздухе не менее хороши.
«Уже за столом нужно убедиться, что все химические реакции, которые происходят внутри вовлеченных органов, таких как кости и мышцы, могут извлечь из этого пользу. Стоит понимать, что хорошо увлажненный организм является основой для успешного ведения физической активности», - отметил гастроэнтеролог Лука Пиретрум.
Теги: Донбасс, праздники, диета, май
- Путин введет свои войска на Донбасс: раскрыты детали оккупации11:20
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»11:00
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход артиллерийские системы и минометы09:22
- Представитель НВФ об упрощении получения гражданства: Путин просто кинул жителям ОРДЛО кость08:00
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО21:46
- Контактная группа не смогла договориться о «пасхальном перемирии»18:40
- В ОБСЕ надеются на разрешение конфликта на Донбассе после победы Зеленского14:20
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
- Ford разработал "умную" тележеку для супермаркетов (ВИДЕО)13:00
- Некуда деньги девать? Зеленский собрался потратить десятки миллионов на полную ерунду12:42
- Политолог рассказал о тяжелом будущем Порошенко при Зеленском12:19
- На Шри-Ланке прогремел новый взрыв12:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Путин введет свои войска на Донбасс: раскрыты детали оккупации11:20
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: больше всего машин на «Новотроицком»11:00
- Весна в Украине плавно перетекает в лето: свежий прогноз погоды10:40
- В Украине открылся первый кинозал IMAX with Laser10:20
- "Динамо" и "Шахтер" разошлись безголевым миром10:00
- Православные христиане сегодня празднуют Чистый четверг: чего нельзя делать11:40
- Как не набрать вес на «майские» праздники22:18
- Названы продукты, от которых стареет организм16:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
- Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность19:44
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В Донецке происходит нечто непонятное
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского