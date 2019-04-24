«Коллеги, собирайте подписи!»: Парубий заявил о готовности уйти в отставку, но озвучил условия

24.04.2019 15:55

Спикер украинского парламента Андрей Парубий не намерен сопротивляться процессу сбора подписей за его отставку.

Как передает replyua.net, на сегодняшнем заседании высшего законодательного органа руководитель Верховной Рады подтвердил, что аппарат Рады получил соответствующее заявление нардепа из группы «Відродження» Валерия Писаренко. «Немедленно дал поручение.., чтобы выдали подписные листы. Я хочу подчеркнуть, что ни на йоту этот процесс не будет затягиваться. Собирайте подписи, коллеги!», — сказал Парубий.



Более того, спикер Рады пообещал, что после того, как будет собрано 150 подписей, он немедленно поставит вопрос об отставке на голосование, хотя для этого есть одно условие. «С одним нюансом: после того, как я в качестве главы Верховной Рады Украины поставлю подпись под законом об украинском языке», — сделал вывод он.



Напомним, ранее Парубий заявил, что не намерен допустить роспуска украинского парламента после президентских выборов в Украине.