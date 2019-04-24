Ловушка Порошенко для Зеленского: в Раде сделали важное заявление

24.04.2019 07:30

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий выразил надежду, что закрепить импичмент законодательно получится уже в этот четверг, 25 апреля

Об этом он сообщил на брифинге, передает Политека.

В частности, спикер заявил, что есть 5 законопроектов, но он склоняется к предложению его заместителя Оксаны Сыроид, которая подала новый проект закона о президенте, в котором импичмент будет одним из разделов.

Андрей Парубий сообщил, что если профильный комитет парламента успеет рассмотреть это предложение в среду, то в четверг его можно будет включить в повестку дня.

Источник: https://from-ua.com