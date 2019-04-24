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Максакова резко изменила версию убийства Вороненкова

24.04.2019 13:30
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Максакова резко изменила версию убийства Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Мария Максакова выступила на суде и отвергла версию Генпрокуратуры Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Цензор.Нет, на очередном заседании суда Максакова заявила, что российские спецслужбы и ее гражданский муж Владимир Тюрин не причастны к убийству Вороненкова. 

«Я утверждаю, что Владимир Тюрин не имеет к убийству Дениса Вороненкова никакого отношения. И нет у него никакой причины для этого. И мои показания в отношении него не были моими личными умозаключениями, настроил меня давать показания против него именно Денис Панаитов», - заявила вдова Вороненкова. Кроме того, она считает, что к убийству ее мужа причастен его бывший знакомый – экс-сотрудник Следственного комитета России Денис Панаитов. Максакова подчеркнула, что у него был мотив для этого убийства - он хотел получить московскую недвижимость депутата. Кроме того, Максакова уверена, что у Панаитова был сообщник - Виталий Качур. 

«У меня изначально была версия, и я утвердилась во мнении, что к убийству моего мужа причастны Панаитов и Качур. Качур имеет обширнейшие связи в Украине и России. Из средств массовой информации известно о близких связях с Александром Януковичем, бывшим руководителем внешней разведки Ильяшовым», - добавила вдова Вороненкова.



Теги: Донбасс, депутат, суд, убийство, Госдума
 
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