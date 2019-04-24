Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг

24.04.2019 12:15

Убираться в этот день не просто можно, но даже нужно. Так говорят древнейшие традиции. Лучше начать уборку с самого утра, но если на это нет времени, то можно перенести ее на вечер. Самое главное — вымыть пол и окна. Сделать это нужно до вечера. Можно помыть посуду, постирать белье.

С Великой пятницы убираться уже нельзя, так как в пятницу Христа распяли. В четверг необходимо избавиться от хлама, грязи, вынести мусор. Полезно будет посетить родительский дом и по возможности помочь навести порядок и там.

Помимо уборки дома нужно помнить и о чистоте своего тела. Помыться необходимо до первого принятия пищи, как сделали Христос и его ученики. Если работы будет немного, то вечером можно сварить и покрасить яйца. Разрешены и такие подготовительные работы.

Чистым четверг назван еще и потому, что в этот день чистыми должны быть мысли, намерения. Нельзя брать и давать взаймы, давать пустые обещания, обманывать людей, тем более близких. Нужно поступать по совести, совершать добрые дела и помнить о том, что все еще идет пост, поэтому необходимо соблюдать ограничения в пище.

Источник: https://from-ua.com