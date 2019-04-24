Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг

24.04.2019 12:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Убираться в этот день не просто можно, но даже нужно. Так говорят древнейшие традиции. Лучше начать уборку с самого утра, но если на это нет времени, то можно перенести ее на вечер. Самое главное — вымыть пол и окна. Сделать это нужно до вечера. Можно помыть посуду, постирать белье.

С Великой пятницы убираться уже нельзя, так как в пятницу Христа распяли. В четверг необходимо избавиться от хлама, грязи, вынести мусор. Полезно будет посетить родительский дом и по возможности помочь навести порядок и там.

Помимо уборки дома нужно помнить и о чистоте своего тела. Помыться необходимо до первого принятия пищи, как сделали Христос и его ученики. Если работы будет немного, то вечером можно сварить и покрасить яйца. Разрешены и такие подготовительные работы.

Чистым четверг назван еще и потому, что в этот день чистыми должны быть мысли, намерения. Нельзя брать и давать взаймы, давать пустые обещания, обманывать людей, тем более близких. Нужно поступать по совести, совершать добрые дела и помнить о том, что все еще идет пост, поэтому необходимо соблюдать ограничения в пище.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, квартира, уборка, чистый четверг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх