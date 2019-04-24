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Почему украинцам не выплачивают субсидии

24.04.2019 20:40
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Почему украинцам не выплачивают субсидии

Адресаты не получили 13% средств, начисленных через Ощадбанк для выплаты. Проблема не в том, что людям не хватает времени на посещение Госбанка. Им не выдают льготы за февраль и март наличными.

Причины отказов разные. В основном, банк не выдает положенные средства из-за расхождения данных о получателях имеющимися в базе учреждения и реальными. Также неудобства ожидают и сменивших паспорт. Иногда помощь перечисляют в Пенсионный фонд, а не в Ощадбанк. Некоторые не могут записаться в электронную очередь или забрать деньги в отделении.

Субсидианты страдают и из-за халатности служб соцзащиты. Их сотрудники делают ошибки в данных получателей, а на их исправление уходит время.

Ощадбанк не отрицает проблемы с выдачей льготных средств и прекрасно осознает, что задержки вызваны неточностями данных. Однако 86% людей уже получили выплаты

На этом список проблем не кончается. После монетизации многие стали получать меньше средств или даже исчезли из программы госпомощи.

Следует отметить, что часть людей не знает где и как оформить получение денег. К примеру, человек прописан в одном городе, а работает в другом. Где лучше оформить он не понимает.

С 1 мая вступает в силу новый закон о ЖКХ. Нововведение предполагает начисление пени при просрочке оплаты коммунальных услуг. Следовательно, до этого момента все субсидианты должны получить положенные им деньги.

Также, если человек получает госпомощь и при этом просрочивает платежи, ему перестанут начислять монетизированные деньги. Ощадбанк сам станет перечислять субсидии поставщикам услуг.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
 
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