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Политолог рассказал, как Порошенко снова может стать президентом страны

24.04.2019 18:58
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Политолог рассказал, как Порошенко снова может стать президентом страны

Сергей Гайдай рассказал журналистам Новости Украины – From-UA, как именно Петр Порошенко может снова стать главой государства. По словам политолога, для этого пока еще действующий президент разработал соответствующий план – более того, он уже приступил к его реализации, сообщает replyua.net.

Сергей Гайдай считает, что Петр Порошенко намерен вернуться в президентское кресло. Пока еще действующий глава государства даже разработал соответствующий план. Более того – он уже приступил к его воплощению в жизнь. Политолог напомнил, что Порошенко прекрасно знаком со всеми государственными процедурами. Также у него есть специалисты, которые действительно могут помочь с реализацией такой идеи. 

Кроме того, не стоит забывать о солидном финансовом ресурсе. У Порошенко есть возможность запустить информационную кампанию, которая поможет ему снова оказаться в президентском кресле. В скором будущем Петр Алексеевич начнет активно критиковать Зеленского. Одновременно с этим он запустит кампанию, направленную на поддержку своей политической силы, и ее продвижение во власть. Читайте также - Информация о возможном возвращении в Украину Януковича является откровенной провокацией бывших «регионалов» - Юсов.



Теги: Донбасс, президент, Порошенко
 
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