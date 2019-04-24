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После победы Зеленского Кабмин ждут кадровые перестановки — источник
24.04.2019 15:20
В команде Владимира Зеленского обсуждают вопрос замены шести министров. Об этом говорится в материале РБК-Украина».
Собеседник РБК-Украина также отметил, что в штабе Зеленского пытаются избежать ситуации, при которой страна до осени останется без ВРУ.
Сообщается также, что знакомые с ходом обсуждения этого вопроса в окружении Игоря Коломойского, говорят, что роспуск Рады может быть «кнутом» для депутатов.
«Через эту историю депутатов можно попробовать мотивировать к принятию кадровых решений в интересах Зеленского. Обсуждается вопрос замены шести министров», — рассказал изданию источник из команды Зеленского.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, Кабмин
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