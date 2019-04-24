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После выборов в Украине массово начали увольняться губернаторы

24.04.2019 09:15
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В Украине после проведения президентских выборов один за другим начали заявлять о своих отставках председатели областных государственных администраций. В данном случае речь идет о главе Тернопольской ОГА Степане Барна. 

Как информирует replyua.net, на своей странице в социальной сети Facebook о предстоящем увольнении с должности заявил Степан Барна, губернатор Тернопольской ОГА. Он отметил, что сделает это сразу же после инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Чиновник отметил: «Как только состоится инаугурация новоизбранного президента украинского государства, я положу ему сразу же заявление о своей отставке на стол». Губернатор пояснил, что он относится к тем самым 25 процентам граждан, которые считают, что наша страна должна идти к членству в НАТО и Европейский Союз. Также он высказал слова благодарности действующему украинскому лидеру Петру Порошенко за его работу.

Помимо прочего руководитель Тернопольской облгосадминистрации заявил, что он твердо будет стоять на позиции «недопущение реванша» и прихода тех людей в политику, которые всячески пытались загнать нашу Родину в ярмо России. Насколько известно, губернатор Тернопольской области Барна был народным депутатом ВРУ восьмого созыва.



Теги: Донбасс, губернатор, увольнение, выборы президента, Порошенко
 
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