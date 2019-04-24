Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду

24.04.2019 11:30

24 апреля отмечают день Антипа. Обычно гадали в этот день на погоду и урожай. Работы по посеву и посадке не проводили, поскольку считали это время неблагоприятным для такой деятельности - семена и рассада могут погибнуть. Отчасти это объяснялось именно тем, что погода к 24 апреля была очень неустойчивой, пишут Подробности.

В православной церкви почитали память святого Антипа и считали его покровителем и целителем, который способен был избавить человека от зубной боли и некоторых других недугов. Если у человека болел зуб, то считалось, что в день 24 апреля можно просто приложить к больному месту серебряную монетку, а потом вынуть ее и проделать отверстие, подвесив потом к иконе святого Антипия. Говорили, что совсем скоро после проведения такого обряда зубы перестанут беспокоить человека.

Приметы 24 апреля

Утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено

Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе – ожидай сильного ливня

Дождь на Антипа – грибного лета жди

На Антипа, 24 апреля, можно и нужно лечить зубы народными средствами

Зацвела верба – ожидай потепления

Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых

Вода разливается во второй раз больше, чем прежде – примета к тому, что уродится поздний посев

Распушилась ива – зима точно не вернется

Ударили заморозки – жди хорошего урожая груздей

Также в 2019 году отмечается Великая среда перед Пасхой. В Великую среду нельзя: заниматься рубкой дров, если стоит холодная погода о них надо позаботиться заранее. Шить, вышивать, вязать также запрещено. Любые увеселительные мероприятия переносились на другое время.

Источник: https://from-ua.com