- Максакова резко изменила версию убийства Вороненкова13:30
- В Украине могут взлететь цены на фрукты из-за заморозков13:15
- Займет ли Порошенко кресло Гройсмана: прогноз13:00
- Команда Зеленского призвала Кабмин и «Нафтогаз» согласовать с МВФ снижение цены на газ12:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Украинцы больше не смогут сдавать квартиры: что задумали депутаты12:00
- Учитель для президента: Зеленскому найдут преподавателя украинского языка11:48
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Много погодных сюрпризов: синоптики дали прогноз на ближайшие дни11:02
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду
24 апреля отмечают день Антипа. Обычно гадали в этот день на погоду и урожай. Работы по посеву и посадке не проводили, поскольку считали это время неблагоприятным для такой деятельности - семена и рассада могут погибнуть. Отчасти это объяснялось именно тем, что погода к 24 апреля была очень неустойчивой, пишут Подробности.
В православной церкви почитали память святого Антипа и считали его покровителем и целителем, который способен был избавить человека от зубной боли и некоторых других недугов. Если у человека болел зуб, то считалось, что в день 24 апреля можно просто приложить к больному месту серебряную монетку, а потом вынуть ее и проделать отверстие, подвесив потом к иконе святого Антипия. Говорили, что совсем скоро после проведения такого обряда зубы перестанут беспокоить человека.
Приметы 24 апреля
- Утром небо красное – будет всю весну дождливо и ветрено
- Если из небольших тучек образуются крупные облака и соединяются вместе – ожидай сильного ливня
- Дождь на Антипа – грибного лета жди
- На Антипа, 24 апреля, можно и нужно лечить зубы народными средствами
- Зацвела верба – ожидай потепления
- Морозное утро и солнечный день обещает быстрый рост яровых
- Вода разливается во второй раз больше, чем прежде – примета к тому, что уродится поздний посев
- Распушилась ива – зима точно не вернется
- Ударили заморозки – жди хорошего урожая груздей
Также в 2019 году отмечается Великая среда перед Пасхой. В Великую среду нельзя: заниматься рубкой дров, если стоит холодная погода о них надо позаботиться заранее. Шить, вышивать, вязать также запрещено. Любые увеселительные мероприятия переносились на другое время.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, приметы, Пасха
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать
- Яблочный Спас и Преображение Господне-2018: что нельзя делать 19 августа
- В Вербное воскресенье можно запастись амулетом
- Приметы к Новому Году
- Приметы на 8 апреля: что категорически нельзя делать в день Благовеста
- Старый Новый год: история праздника, традиции, приметы
- Война на Донбассе. Боевики выкатили под Гнутово минометы и гранатометы, есть погибшие и раненые10:45
- Серьезное ЧП у боевиков «ЛНР»: в больнице десятки наемников10:15
- «Слава Україні! Героям слава!»: ВСУ стерли с лица земли огневые точки террористов на Донбассе09:48
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы07:16
- В Донецке, Горловке и других населенных пунктах люди не смогут навестить могилы близких22:13
- В подразделениях НВФ «ЛДНР» введен «казарменный режим»21:16
- В «ЛНР» загрязнение питьевой воды привело к массовым отравлениям жителей19:09
- Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили два блиндажа членов НВФ17:58
- У боевиков "ДНР" начались большие проблемы с документами17:38
- В н.п. Долгое возле школы зафиксировано присутствие БМП16:37
- Максакова резко изменила версию убийства Вороненкова13:30
- В Украине могут взлететь цены на фрукты из-за заморозков13:15
- Займет ли Порошенко кресло Гройсмана: прогноз13:00
- За оскорбление Путина в Интернете "впервые" осудили жителя Новгородской области: все подробности 12:45
- Команда Зеленского призвала Кабмин и «Нафтогаз» согласовать с МВФ снижение цены на газ12:30
- Польские пенсионеры получат 13-ую пенсию12:20
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Украинцы больше не смогут сдавать квартиры: что задумали депутаты12:00
- Учитель для президента: Зеленскому найдут преподавателя украинского языка11:48
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Можно ли убирать в доме или квартире в Чистый четверг12:15
- Приметы на 24 апреля: что категорически нельзя делать в Великую среду11:30
- Офтальмолог назвал оптимальные цвета линз в солнцезащитных очках10:00
- Медики рассказали о вреде электронных сигарет09:29
- 6 самых вредных привычек, из-за которых обвисает грудь09:00
- Самые опасные весенние фрукты и овощи07:45
- Гороскоп на неделю: Скорпион увеличит доходы, Близнецов похвалят на работе, Львов ждет опасность19:44
- Соскин: «Порошенко - некрофил, Янукович —вообще клептоман-убийца, а Зеленский — это человек-позитив»14:21
- В Мариуполе на берегу моря погиб детский лагерь13:18
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»09:13
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- В Донецке происходит нечто непонятное
- Порошенко готовится сбежать из страны: появились новые данные, «как Янукович»
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой
- Главарь террористов ДНР заговорил об окончании войны: подробности
- «Есть план!»: Зеленский наконец-то рассказал, как будет строить отношения с Москвой