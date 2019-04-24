«Просто пришло время»: в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Парубия

24.04.2019 08:45

Народный депутат Украины из группы «Возрождение» Валерий Писаренко начал сбор подписей под проектом постановления за отставку главы парламента Андрея Парубия. Об этом Писаренко сообщил на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности главы Верховной рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности», — написал депутат

Писаренко опубликовал фото постановления об отзыве Парубия с должности и добавил, что эти действия не означают его работу с командой Владимира Зеленского, а «просто пришло время».

Источник: https://donpress.com