Путин разрешил выдачу российских паспортов в «ЛДНР»

24.04.2019 18:00

Глава Кремля Владимир Путин поставил свою подпись под указом об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, которые проживают на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», согласно постановлению такого рода право получают лица, которые на протяжении всего времени проживают в ОРДЛО.



В тексте указа также говорится, что это решение было принято российским лидером «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина». Оно основано якобы «общепризнанным принципом и нормой международного права», согласно статье 29 Федерального закона № 62 от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации».



Также отмечается, что рассмотрение таких заявлений относительно приема в гражданство жителей оккупированного Донбасса «выполняется в срок, который не превышает трех месяцев» с момента подачи заявления и необходимого списка документов. Информационное агентство также добавляет, что указ начинает действовать со дня его официального опубликования в прессе. Напомним, ранее мы уже сообщали о подробностях выдачироссийских паспортов в «ЛДНР».