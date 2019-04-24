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Путин разрешил выдачу российских паспортов в «ЛДНР»
Глава Кремля Владимир Путин поставил свою подпись под указом об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, которые проживают на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Интерфакс», согласно постановлению такого рода право получают лица, которые на протяжении всего времени проживают в ОРДЛО.
В тексте указа также говорится, что это решение было принято российским лидером «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина». Оно основано якобы «общепризнанным принципом и нормой международного права», согласно статье 29 Федерального закона № 62 от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации».
Также отмечается, что рассмотрение таких заявлений относительно приема в гражданство жителей оккупированного Донбасса «выполняется в срок, который не превышает трех месяцев» с момента подачи заявления и необходимого списка документов. Информационное агентство также добавляет, что указ начинает действовать со дня его официального опубликования в прессе. Напомним, ранее мы уже сообщали о подробностях выдачироссийских паспортов в «ЛДНР».
Теги: Донбасс, Путин, паспорт, ДНР, ЛНР
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