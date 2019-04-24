Советник Зеленского рассказал, когда начнутся переговоры с боевиками "Л/ДНР" и Путиным: видео

24.04.2019 13:45

Будущий президент Зеленский не собирается садиться за стол переговоров с боевиками "Л/ДНР", а с Путиным можно будет говорить только в присутствии "Нормандской четверки".

Об этом рассказал военный советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, передает "Диалог.UA".

Ранее Апаршин рассказал о масштабной реформе в армии и оборонном секторе.

Так, Апаршин заверил, что постарается не допустить того, чтобы какие-то боевики сумели прорваться на переговоры с Зеленским.

Также он убежден, что сам Зеленский не имеет никакого желания с ними разговаривать. Военный советник уверяет, что Украины не должна оставаться один на один с Россией, так как это неравный бой.

Он также считает, что возможные переговоры Зеленского с Путиным должны проходить в присутствии представителей США и Великобритании. Апаршин уверен, что Зеленский сумеет сделать все, чтобы закончить войну на Донбассе на выгодных для Украины условиях.





Источник: www.dialog.ua