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Стало известно, сколько продержится низкая цена на газ для населения
Шеф-редактор интернет-издания "БизнесЦензор" Сергей Головнев заявил, что в результате достигнутых договоренностей между Кабинетом Министров Украины и Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" цена на газ для населения снизится только на май, а потом опять вырастет еще больше.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Украинские Новости.
На самом деле, это даже смешно. Ну, если не думать о "каплях крови на черствых деньгах стариков". Все помнят, как премьер Владимир Гройсман перехитрил главу "Нафтогаза" Андрея Коболева постановлением КМУ №293. Тут об этом подробно.
Коротко: №293-п заставляло НАК с мая продавать газ для населения дешевле, привязав ее к цене НАК для промышленности по предоплате за предыдущий месяц (апрель для мая). Это будет 7,19 грн/куб + маржа (0,18 грн/куб) + транспортировка (0,88 грн/куб), равно тарифу 8,25 грн/куб. Он и будет в мае.
При этом действует постановление КМУ №867, по которому НАК обязан поставлять газ по цене ПСО – 8,55 грн/куб в апреле и 9,5 грн/куб с 1 мая. В НАК №293-п восприняли, как хитрую хитрость Гройсмана. Если Коболев будет выполнять №867-п и не снизит цены, Гройсман обещал его уволить.
А если, говорят в НАК, Коболев будет выполнять №293-п о снижении цен, к нему придет ГПУ из-за очевидной растраты средств госкомпании. В итоге КМУ и НАК договорились снизить цену для населения в мае. №293-п отменить. Но внести изменения в №867-п.
Действует такой механизм: пока рыночная цена ниже цены ПСО, население получает газ в привязке к ней. Если рыночная цена выше, включается цена ПСО. Но НАК, недолго думая, увеличил свои цены на газ для промышленности на май. Хотя биржевые цены так сильно не росли. Вчера вечером вывесили прайс.
Цена для коммерческих потребителей по предоплате на май составляет 7,56 грн/куб. Плюс маржа и транспортировка. Будет примерно 8,61 грн/куб. Это тариф для населения в июне. Дороже, чем действующая цена ПСО 8,55 грн/куб. Но дешевле, чем цена ПСО, которая предусмотрена с мая – 9,5 грн/куб.
Свой ход в этой РПГ-стратегии сделал Коболев. Я бы сказал, что теперь результат битвы КМУ – НАК, 1:1. То есть, фактически цена снизится только на май, потом опять вырастит – выше той, которая была, хотя ниже той, которая должна была быть.
Главный мой вопрос: кто все это объяснит населению?
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, газ, население
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