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У Зеленского рассказали о первых шагах в борьбе с коррупцией
Команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского намерена отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес.
Об этом заявила глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) Галина Янченко в эфире программы "Нині вже" на "Громадському".
"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура, надеюсь, тоже, по крайней мере руководство", – отметила она.
Также, по ее словам, важным шагом является уменьшение давления на бизнес.
"Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят - и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому нужен единый орган, который будет занимается хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес будет заниматься тем, что и должен делать - развивать экономику", – подчеркнула эксперт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, коррупция, Владимир Зеленский
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