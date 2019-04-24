У Зеленского рассказали о первых шагах в борьбе с коррупцией

24.04.2019 15:00

Команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского намерена отменить депутатскую неприкосновенность, перезапустить антикоррупционные органы и уменьшить давление на бизнес.

Об этом заявила глава Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) Галина Янченко в эфире программы "Нині вже" на "Громадському".

"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущено, Специализированная антикоррупционная прокуратура, надеюсь, тоже, по крайней мере руководство", – отметила она.

Также, по ее словам, важным шагом является уменьшение давления на бизнес.

"Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят - и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция! Все это нужно убрать, чтобы люди могли развиваться, развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому нужен единый орган, который будет занимается хозяйственными и финансовыми делами, а бизнес будет заниматься тем, что и должен делать - развивать экономику", – подчеркнула эксперт.

Источник: https://from-ua.com