Украинцы затаили дыхание: астролог дал подробный прогноз по Зеленскому

24.04.2019 08:05

Известный украинский астролог Влад Росс рассказал, чего ждать от новоиспеченного президента Владимира Зеленского, который по результатам второго тура набирает более 73% голосов, передает Главред.

"В гороскопе Зеленского есть соединение Луны с Сатурном. Внешне он может казаться чудаком, но на самом деле он – довольно жесткий человек, который умеет концентрировать власть в своих руках и эффективно управлять. И примером тому служит огромная и успешная структура "Квартал 95", рассказал эксперт.

Росс подчеркнул, что многие недооценивают Зеленского, считая, что он маленький, немощный, невзрачный и т.д.

"Однако он обладает умением руководить и, что вскоре проявится, управлять государством. Луна в соединении с Сатурном указывает на то, что человек способен находиться у власти, удерживать всю власть в своих руках. Так, если вчера Коломойский думал, что Зеленский подвластен ему, то завтра он будет разочарован, потому что Зеленский укажет Коломойскому его место", убежден он.

Показатели в гороскопе новоиспеченного президента Украины говорят об одном: все IT-технологии, компьютерные технологии, нанотехнологии и все технологии, связанные с будущим, при Зеленском будут процветать в нашей стране, заявил астролог. Многие айтишники, которые за последние годы выехали за рубеж, вскоре начнут возвращаться в Украину.

"Украину с президентом Зеленским ждет перерождение из тельцовско-олигархической страны в водолейско-демократическое государство. Владимир Зеленский – Водолей по гороскопу, а Водолей традиционно является знаком, связанным с будущим, с новыми возможностями, с созиданием, построением нового. И в большей степени все это будет касаться среднего класса", считает Влад Росс

Росс отметил, что Водолей – это реформатор, потому от Зеленского мы можем ждать реформ, причем некоторые из них многих удивят.

"Водолеи не могут работать на "старом материале", им нужны реформы, новации и изменения. Достаточно сказать одно: при Зеленском "маски-шоу" точно закончатся, и это прекрасно для нашей страны. Также закончатся "наезды", существенно уменьшится бюрократия. Кроме того, Зеленский будет поддерживать диалог с народом по особо важным вопросам для государства. В этом Украина станет похожа на Швейцарию, где сначала власть интересуется мнением народа, а затем принимает решение", подчеркнул он.

По словам астролога, Зеленский начнет свой путь на пути президента, когда еще на всех ключевых постах в стране будут находиться представители старой команды, люди Порошенко.

"Можно даже не сомневаться, что ему будут пытаться мешать, вставлять палки в колеса. Уже совсем скоро могут даже состряпать импичмент. Однако сумеет ли он продержаться у власти все пять лет президентского срока, сейчас сказать сложно, потому что важна будет дата и время инаугурации (исходя из этого можно будет просчитать все возможные риски для президента Зеленского). Дата инаугурации – это очень важный момент. Так, к примеру, для инаугурации Порошенко была выбрана неблагоприятная дата – отталкиваясь от нее, я составил прогноз и еще тогда сказал, что второй президентский срок ему не светит. К тому же, во время церемонии инаугурации перед Порошенко упал воин – это был дурной знак, который говорил о том, что война будет продолжаться на протяжении всего его срока", говорит Влад Росс.

Он отметил, что все попытки Зеленского изменить существующий порядок в стране могут быть опасны для него самого.

"Для жизни Владимира Зеленского существует угроза – его хотят убить. По инсайдерской информации, его пытались убить на прошлой и позапрошлой неделе, его хотели взорвать даже на стадионе. И эта угроза будет сохраняться для него и в дальнейшем. Потому Зеленскому крайне важно позаботиться о надлежащей охране", резюмировал он.

Источник: https://from-ua.com