«Уже рисуют на карте»: Украине грозит появление новой «республики», назван лидер

24.04.2019 17:14

Часть Украины может отсоединиться из-за результатов президентских выборов

21 апреля в Украине состоялся второй тур голосования: шоумен Владимир Зеленский одержал победу во всех регионах, кроме одного — Львовской области. Блогер Ирина Новохатняя предупредила на своей странице в Facebook, что теперь она и вовсе грозит отколоться во главе с Петром Порошенко.

«Я смотрю, такими темпами Львовская Народная Республика силами шакалов во главе с экс-эрзац-гарантом образуется значительно быстрее, чем можно было ожидать. Разогрев «истинного украинского мира» идёт темпами, опережающим разогрев «русского мира» в Крыму и на Донбассе, где это шло медленно и осторожно», — сообщила автор.

Ирина Новохатняя напомнила, что жители Западной Украины и Львовской области в частности наравне со всеми ехали воевать на Донбасс. С оружием в руках они отстаивали целостность украинской границы. Теперь гибель бойцов и усилия украинцев выглядят бесполезными.

«Когда граждане 34 страны выбрали того кандидата, который им не нравится, то уже рисуют на карте обособленные районы и факи в адрес остальной страны. Так зачем ездили на Донбасс и кричали, что это наша земля, и страна должна быть единой? Логики ноль», — подытожила Ирина Новохатняя.

Ранее стало известно, как мэр Львова Андрей Садовой решил отплатить победителю избирательной гонки Владимиру Зеленскому за несостоявшуюся сделку в первом туре. Блогер Елизавета Богутская описала историю, произошедшую перед первым туром выборов:

«А Садовой еще и мстительный оказался. Напомню всем о его встрече с кандидатом Зеленским, по-моему, в начале марта. Встреча была на Подоле, в кафе. Мэр Львова предлагал Владимиру поддержку в 1 туре с соответствующим заявление вслух о том, что снимается в пользу Зеленского, в ответ на то, что Владимир предложит его кандидатуру на пост Премьера страны».

По словам автора, Зеленский резко отказался от предложения заявив, что не торгует должностями и принесет конец «эпохе договорняков» в Украине. А после этого Андрей Садовой обратился к запасному кандидату Анатолию Гриценко, который согласился на его условия.

Источник: https://politeka.net