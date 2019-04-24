Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

24.04.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, как российский лидер собирается выстраивать линию отношений с Украиной при ее новом руководстве. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ.

Песков отметил, что Кремль будет исходить из заявлений и действий новоизбранного президента Владимира Зеленского:

«В любом случае президент России, как человек, который определяет внешнюю политику Российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, отношения, Владимир Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх