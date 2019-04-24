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В Квартале 95 назвали имя того, кто заменит Зеленского

24.04.2019 21:02
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В Квартале 95 назвали имя того, кто заменит Зеленского

Студия Квартал 95 назвала людей, которые заменят Владимира Зеленского в шоу. Об этом сообщили в пресс-службе проекта, передает Корреспондент.

На месте ведущего в Лиге смеха окажется Евгений Кошевой оп всей видимости покинув амплуа тренера в этом шоу.

В детской версии программы Рассмеши комика появится Юрий Ткач. Один из выпусков уже вышел с участием Ткача. Кто займет место Зеленского во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового сезона.

В Вечернем квартале начнут выступать Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Кто будет играть Зеленского-президента, пока неизвестно. Постановкой номеров шоу будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

Накануне сообщалось, что НАБУ открыло дело на кинокомпанию Зеленского. Также Коррепондент писал о том, что Зеленский установил исторический рекорд на выборах.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Квартал 95
 
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