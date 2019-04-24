Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине могут взлететь цены на фрукты из-за заморозков

24.04.2019 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине могут взлететь цены на фрукты из-за заморозков

Эксперты считают, что в предстоящем сезоне в Украине могут резко подорожать многие фрукты, поскольку в апреле были сильные заморозки. Как информирует replyua.net со ссылкой на ubr.ua, сообщается, что практически полностью пропал урожай абрикос в Одесской области. Кроме того, под угрозой находится урожай персиков и черешни. 

В начале апреля в Одесской области ночные температуры опускались до 3 градусов мороза, что представляет большую опасность для многих фруктов. Кроме того, ночные заморозки оказали крайне негативное влияние на виноградную лозу и озимую пшеницу. Эксперты напомнили, что похожая ситуация происходила с луком. Ранее урожай лука был очень плохим, из-за чего цены на этот овощ поднялись до 30 гривен за кг.

Более того, эксперты уже оценили последствия заморозков. По их словам, крайне негативное влияние низких температур зафиксировано в низинах. Деревья, растущие в низинах, пострадали больше всего и не дадут урожая. Кроме того, во время заморозков не было пчёл, и фруктовые деревья не были опылены. В итоге выжили лишь те сорта, лепестки которых не успели раскрыться.



Теги: Донбасс, цена, фрукты, заморозки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх