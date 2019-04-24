В Украине могут взлететь цены на фрукты из-за заморозков

24.04.2019 13:15

Эксперты считают, что в предстоящем сезоне в Украине могут резко подорожать многие фрукты, поскольку в апреле были сильные заморозки. Как информирует replyua.net со ссылкой на ubr.ua, сообщается, что практически полностью пропал урожай абрикос в Одесской области. Кроме того, под угрозой находится урожай персиков и черешни.



В начале апреля в Одесской области ночные температуры опускались до 3 градусов мороза, что представляет большую опасность для многих фруктов. Кроме того, ночные заморозки оказали крайне негативное влияние на виноградную лозу и озимую пшеницу. Эксперты напомнили, что похожая ситуация происходила с луком. Ранее урожай лука был очень плохим, из-за чего цены на этот овощ поднялись до 30 гривен за кг.



Более того, эксперты уже оценили последствия заморозков. По их словам, крайне негативное влияние низких температур зафиксировано в низинах. Деревья, растущие в низинах, пострадали больше всего и не дадут урожая. Кроме того, во время заморозков не было пчёл, и фруктовые деревья не были опылены. В итоге выжили лишь те сорта, лепестки которых не успели раскрыться.