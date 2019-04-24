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В Украине теперь можно получить автономер в онлайн-режиме

24.04.2019 14:50
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В Украине теперь можно получить автономер в онлайн-режиме

Услуга по получению индивидуального номерного знака (ИНС) стала полностью электронной. Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины в Facebook, передает Файненс.юа.
Отныне в онлайн-режиме можно воспользоваться такими услугами:

  • проверить возможность заказа конкретного ИНС,
  • заказать и оплатить его изготовление,
  • получить готовый номерной знак в удобном по расположению отделении Новой почты.

Стоимость услуги доставки Новой почтой фиксированная – 500 грн.
Эта услуга является одной из комплекса услуг, предоставляемых в Электронном кабинете водителя.
Онлайн-сервис доступен на сайте и на Правительственном портале в разделе «Электронные услуги».



Теги: номерной знак, онлайн, услуги, автомобиль
 
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