В Украине теперь можно получить автономер в онлайн-режиме

24.04.2019 14:50

Услуга по получению индивидуального номерного знака (ИНС) стала полностью электронной. Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины в Facebook, передает Файненс.юа.

Отныне в онлайн-режиме можно воспользоваться такими услугами:

проверить возможность заказа конкретного ИНС,

заказать и оплатить его изготовление,

получить готовый номерной знак в удобном по расположению отделении Новой почты.

Стоимость услуги доставки Новой почтой фиксированная – 500 грн.

Эта услуга является одной из комплекса услуг, предоставляемых в Электронном кабинете водителя.

Онлайн-сервис доступен на сайте и на Правительственном портале в разделе «Электронные услуги».