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В Украине теперь можно получить автономер в онлайн-режиме
24.04.2019 14:50
Услуга по получению индивидуального номерного знака (ИНС) стала полностью электронной. Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины в Facebook, передает Файненс.юа.
Отныне в онлайн-режиме можно воспользоваться такими услугами:
- проверить возможность заказа конкретного ИНС,
- заказать и оплатить его изготовление,
- получить готовый номерной знак в удобном по расположению отделении Новой почты.
Стоимость услуги доставки Новой почтой фиксированная – 500 грн.
Эта услуга является одной из комплекса услуг, предоставляемых в Электронном кабинете водителя.
Онлайн-сервис доступен на сайте и на Правительственном портале в разделе «Электронные услуги».
Теги: номерной знак, онлайн, услуги, автомобиль
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