В ВР рассказали, до какого числа у Зеленского есть возможность распустить парламент

24.04.2019 17:46

Украинский депутат от партии «Видродження» Валерий Писаренко сообщил, что до 16 июня новый глава государства Владимир Зеленский имеет право на принятие решения о досрочном роспуске ВР Украины восьмого созыва, передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По словам Писаренко, в Конституции предусмотрено две даты. Вместе с тем, он убежден, что лишь до 16 июня есть возможность распустить парламент. Писаренко также напомнил, что с самого начала обсуждалось 27 мая как день, когда президент сможет досрочно прекратить полномочия ВР.



«Еще есть дата 16 июня. Если посчитать до последнего возможного дня, когда следующий парламент должен войти в свои полномочия, вы увидите, что это – 16 июня», — уточнил парламентарий.



Более того, депутат от «Видродження» сообщил, что его предложение по отстранениюпредседателя Андрея Парубия от должности не имеет отношения к новоизбранному президенту Зеленскому.