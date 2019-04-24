Винзаводы в оккупированном Крыму могут остановиться из-за санкций: не хватает бутылок

В одной из двух компаний, поставлявших виноделам стеклянную тару, акционеры и топ-менеджмент стали американскими. Эта компания отказалась поставлять бутылки на оккупированный полуостров из-за санкций.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Председатель ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь" Алексей Липко отправил депутату Госдумы Дмитрию Белику письмо о риске остановке крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев.

Угроза остановки возникла из-за производителя стеклянных бутылок. После закрытия поставок стеклянной тары из Украины снабжением крымских виноделов занимались в основном два предприятия – "Русджам" и АО "Кавминстекло".

Проблемы с тарой начались после того, как у "Кавминстекла" сменился акционер. "В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании", – пишет глава ассоциации. Новый топ-менеджер Александрс Павловс сообщил, что, "следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму".

В результате производители вина, среди которых крупные частные и госкомпании "Массандра", "Новый Свет", "Инкерман" и Севастопольский винный завод, "понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму", указывает Липко.

По данным одного из собеседников РБК в винодельческой отрасли, в Крым ежегодно поставлялось не менее 30 млн бутылок, произведенных "Кавминстеклом". По информации другого источника на рынке, речь может идти о 35–40 млн бутылок.

Как поясняет Алексей Липко, быстро найти нового поставщика стекла предприятиям проблематично: бутылки разрабатываются на предприятии специально под заказчика, у них определенная форма, и, чтобы заказать их на другом предприятии, нужно потратить время, а цикл производства у крупных винодельческих предприятий практически непрерывный. "Со временем, возможно, им удастся заменить производителя тары, но на это время производство будет приостановлено", – пессимистично указывает Липко. Также он отметил, что такая ситуация создает дефицит, а дефицит неизбежно ведет к удорожанию продукции.

Источник: https://antikor.com.ua