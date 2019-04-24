Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Власть не сдается: Рада готовится "кинуть" Зеленского

24.04.2019 15:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Власть не сдается: Рада готовится "кинуть" Зеленского

Верховная Рада собирается ограничить полномочия президента Зеленского. Об этом сообщил народный депутат из группы «Відродження» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.

«Верховная Рада готовится существенно ограничить полномочия Президента. Новоизбранный Президент может превратится в формальную фигуру, запутанную сложной сетью правительственной бюрократии. Не буду вдаваться в подробности, их можно увидеть на моем сайте. Скажу лишь, что большинство предложений заговорщиков неконституционные.

Как например, ограничить право президента назначать Министра обороны, Министра иностранных дел, а также Главу Службы безопасности и Секретаря РНБО. И еще одно. Перспектив принятия этого законопроекта не вижу и даже если удастся протащить это через первое чтение планирую подать такое количество конституционных поправок, что будем рассматривать до сложения присяги следующим созывом парламента», — сообщил депутат.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх