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Власть не сдается: Рада готовится "кинуть" Зеленского
Верховная Рада собирается ограничить полномочия президента Зеленского. Об этом сообщил народный депутат из группы «Відродження» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
«Верховная Рада готовится существенно ограничить полномочия Президента. Новоизбранный Президент может превратится в формальную фигуру, запутанную сложной сетью правительственной бюрократии. Не буду вдаваться в подробности, их можно увидеть на моем сайте. Скажу лишь, что большинство предложений заговорщиков неконституционные.
Как например, ограничить право президента назначать Министра обороны, Министра иностранных дел, а также Главу Службы безопасности и Секретаря РНБО. И еще одно. Перспектив принятия этого законопроекта не вижу и даже если удастся протащить это через первое чтение планирую подать такое количество конституционных поправок, что будем рассматривать до сложения присяги следующим созывом парламента», — сообщил депутат.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, Верховная Рада
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