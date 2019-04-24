За пленных украинских моряков возьмется Международный трибунал: когда вынесут вердикт

24.04.2019 08:14

Дело пленных россиянами в Керченском проливе украинских моряковтеперь рассмотрит Международный трибунал по морскому праву

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в отношении Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей. Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года», – написала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

Несколькими часами ранее в соцсети она отметила любопытную особенность после сегодняшнего обмена мнениями по РФ об освобождении украинских моряков и военных кораблей.

«Поразило кардинальное изменение тона разговора – переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии. Неизвестно – это изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций. В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей», – высказала свое мнение Елена Зеркаль.

Замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции также добавила, что к дате слушаний Международного трибунала по морскому праву, которые пройдут в Гамбурге, Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права.

«Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это «конкретными делами» будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге», – подытожила Зеркаль.

Источник: https://politeka.net