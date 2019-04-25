АМКУ разрешил Ахметову завладеть "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"

Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля выделил разрешение компании ООО "ДТЭК Нафтогаз" на приобретение у группы "VS Energy" акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере, обеспечивающим контроль более 50% в обоих предприятиях.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Голосование за это решение было раздельным - большинством от присутствующих на заседании членов АМКУ. Их фамилии станут известны после ответа Комитета на запрос.

Этим приобретением группа Рината Ахметова существенно превысила порог 35% на рынке поставок электроэнергии, что является структурным признаком монополии на рынке.

Накануне голосования бывший член НКРЭКУ Андрей Герус, который в команде Владимира Зеленского занимается антимонопольной тематике, письменно оповестил госуполномоченных АМКУ, что де-факто оператор сетей (облэнерго) получит решающее влияние на хозяйственную деятельность соответствующих поставщиков электроэнергии в регионах, созданных на базе энергосбытовых подразделений облэнерго.

В свою очередь нардеп Виктория Войцицкая публично обратилась в Совет национальной безопасности Украины рассмотреть ситуацию с "энергетической гипермонополией Ахметова".

"В итоге Ахметов владеет 35% облэнерго страны. Это в дополнение к ранее согласованным ему АМКУ: трети распределительных мощностей, 80% маневровой теплогенерации, 80% добычи электроуголя, полному контролю экспорта и импорта электроэнергии", - написал лава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, напомнив, что нынешний состав АМКУ назначен действующим президентом Петром Порошенко.

Как сообщает журналист Юрий Николов со ссылкой на источники, "за" Ахметова голосовали глава АМКУ Терентьев, а также Нижник, Процишен, Сидоренко, "против" голосовали Светлана Панайотиди и Агия Загребельская.

Сейчас группа Рината Ахметова контролирует более 80% тепловой энергогенерации, более 80% добычи энергетического угля, Орловский энергоостров, через который может осуществляться, но не осуществляется импорт в Украину дешевой электроэнергии из Европы.

Вопрос концентрации облэнерго был вынесен на заседание АМКУ 18 апреля, за три дня до проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. Тогда решение отложили на неделю.

Источник : https://antikor.com.ua