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Facebook могут оштрафовать на миллиарды долларов за «слив» данных
Социальную сеть Facebook могут крупно оштрафовать. Как выяснили журналисты, делом занимаются американские правоохранители.
Как пишет издание The Straits Times, сумма штрафа может составить до пяти миллиардов долларов.
Сообщается, что штраф может настичь Facebook за мутные схемы с компанией Cambridge Analytica.
Дело в том, что социальная сеть заявила о сокращении своей прибыли по итогам первого квартала этого года сразу на 51% – до 2,43 миллиарда долларов, а выручка Facebook упала на 39% до 3,3 миллиарда долларов.
Издание пишет, что данное падение «совпало с прогнозом большинства аналитиков, которые связывали его со скандалом с британской консалтинговой компанией Cambridge Analytica». Сообщается, что она «незаконно использовала данные 87 миллионов людей для предвыборной агитации».
Стало известно, что Cambridge Analytica «использовала технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в интернете, сотрудничала с Дональдом Трампом». В компании «оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов».
В свою очередь, в Facebook заявили, что данные «были скомпрометированы и ошибочно переданы этой компании».
Источник : https://antikor.
Теги: Донбасс, доллар, данные
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