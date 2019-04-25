Газ подешевеет: надолго ли понизятся тарифы для населения

25.04.2019 13:20

Сейчас снижение тарифа мало кто заметит, потому что отопительный сезон закончился и объемы потребления снизились.

Кабмин и "Нафтогаз" согласовали механизм, благодаря которому цена на газ для населения уменьшится. Такое заявление НАК "Нафтогаз Украины"сделал в понедельник, 22 апреля, не дожидаясь следующего заседания Кабмина.

Как сообщал сайт "Сегодня", на прошлом заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогаз" должен "до 24 числа сообщить всем украинцам, что цена рыночная будет меньше 8,55" грн. "Если этого не произойдет, я инициирую отставку руководителя "Нафтогаза" и буду просить украинское правительство поддержать мое предложение", – пригрозил премьер.

О каком механизме понижения цены сейчас идет речь – пока не известно, на момент написания материала мы не обнаружили документов, проливающих свет на этот вопрос. В связи с такой ситуацией мы пока вынуждены опираться на цифры, звучащие в заявлениях.

Как значится в заявлении "Нафтогаза", конечная розничная цена газа для населения снизится не с 1 апреля, как было обещано раньше, а с 1 мая. Она составит 8247 грн за 1 тыс. куб. м., или порядка 8,25 грн за кубометр. Напомним, раньше мы платили 8,55 грн за кубометр. А с 1 мая, по постановлению КМУ №867, цена должна была составить 9,7 грн за кубометр.

"Подход такой: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже, чем установленная в постановлении правительства от ПСО, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности поднимется выше определенного правительством уровня, то цена для населения повышаться не будет", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

С одной стороны, понижение тарифа на газ до 8,25 грн – т. е. на 3,5% от установленного ранее или на 15% от того, который должен был вступить в силу с 1 мая, – не может не радовать. Хотя, с другой стороны, газовый тариф для населения все равно остается несколько выше, чем рыночная цена, по которой сейчас покупают газ промышленные потребители на условиях предоплаты. Для них с 1 мая "Нафтогаз" установил цену 7,56 грн за кубометр. При оплате в течение периода пользования или после него тариф увеличивается до 8,34 грн/куб. м, т. е. чуть-чуть выше, чем обещают для населения.

Экономический эксперт Борис Кушнирук говорит, что главное в достигнутых договоренностях – даже не сам факт снижения цены, а то, что удалось сохранить режим ПСО, на досрочной отмене которого настаивал "Нафтогаз".

"Я не готов комментировать уровень снижения цен, я не смотрел расчеты. Важно, что "Нефтегаз" все-таки пошел на снижение цены без отмены ПСО. Правительство не было готово идти на это, потому что для него важно, чтобы население не осталось без тепла осенью. Плюс впереди – парламентская избирательная кампания. Большинство предприятий теплокоммунэнерго работают не очень эффективно. Если бы какие-то из них не подписали соглашение на поставки газа, в результате мог случиться паралич в теплообеспечении, а виноватым было бы правительство. Поэтому перед выборами отменять ПСО не очень рационально. Хотя, в принципе, идея отменить ПСО в период, когда цены на газ падают, логична. Исходя из этого, я думаю, что в данной ситуации правительство смогло, не отменяя постановления, которое устанавливало цену на газ и вводило ПСО, все-таки договориться с "Нафтогазом", чтобы он не играл в политиканство и согласился снизить цену на газ, не отменяя ПСО", – говорит Борис Кушнирук.

А вот эксперт в нефтегазовой сфере Геннадий Рябцев считает, что достигнутые договоренности приняты в нарушение законодательства об административном регулировании

"Что значит они "договорились"? Любое действие премьер-министра должно заканчиваться принятием документа, нормативно-правового акта, проект которого должен быть в установленном порядке разрабатываться, согласовываться, утверждаться и обнародоваться. Пока мы не имеем даже надлежащим образом разработанного проекта документа. Проект должен быть обнародован на сайте Министерства экономического развития и торговли, он должен быть согласован, в частности, с государственной регуляторной службой", – подчеркивает эксперт.

Подготовка подобных документов занимает обычно достаточно много времени. А впереди, к тому же, много праздничных дней. Поэтому эксперт сомневается, что процедура подготовки соответствующего регуляторного акта пройдет в полном соответствии с требованиями регуляторного законодательства, и отмечает, что подобного пренебрежение правилами в данном вопросе быть не должно.

"Отопительный сезон закончился, сейчас расход газа минимальный, поэтому корректировка в платежках будет всего на несколько копеек", – обращает внимание Рябцев, говоря о том, что процедуру изменения цен следовало бы провести по всем правилам.

К тому же ряд экспертов убеждены, что объявленное снижение тарифа на газ – не надолго. Уже осенью рыночная цена на газ вырастет, и, вероятно, превысит предельную цену, установленную Кабмином для населения – 9,7 грн. А значит, в отопительный сезон тариф на газ снова вырастет, как это предусмотрено не отмененным постановлением №867.

"Обычно осенью цена на газ растет. Поэтому вполне возможно, что это будет снижение на короткий срок", – прокомментировал экономический эксперт Сергей Фурса.