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«Это еще пять лет войны?»: команда Зе! оскандалилась из-за заявления о войне на Донбассе

25.04.2019 09:38
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«Это еще пять лет войны?»: команда Зе! оскандалилась из-за заявления о войне на Донбассе

Представитель команды экспертов новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин пообещал, что спустя пять лет бойцов на передовой на Донбассе ожидает существенное повышение зарплаты, правда аж через пять лет. Как передает replyua.net, соответствующее заявление прозвучало во время интервью программе «Вікна-новини» на телеканале СТБ. Отметим, что эти слова моментально вызвали множество вопросов в сети. Пользователей удивило указание такого срока. «Это еще пять лет войны?», – спрашивают они.

Представитель команды экспертов новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин пообещал, что спустя пять лет бойцов на передовой на Донбассе ожидает существенное повышение зарплаты, правда аж через пять лет. Как передает replyua.net, соответствующее заявление прозвучало во время интервью программе «Вікна-новини» на телеканале СТБ. Отметим, что эти слова моментально вызвали множество вопросов в сети. Пользователей удивило указание такого срока. «Это еще пять лет войны?», – спрашивают они.
Одновременно с этим, советник действующего президента Петра Порошенко Юрий Бирюков подверг жесткой критике подобную риторику. «И вот тут я начал дико ржать. Но не от веселья, это был смех сквозь слезы. Просто вот мы именно об этом и предупреждали, мы именно об этом и говорили», – отметил он, комментируя слова Апаршина относительно финансирования зарплат для военнослужащих.

Напомним, ранее советник Зеленского также озвучил главное условие вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что для этого не нужно проводить референдум.




Теги: Донбасс, война, заявление
 
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