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Как воевал сын Порошенко: раскрыта вся правда, в команде Зеленского подтвердили
Данилюк из команды победителя президентских выборов сожалеет о "качестве" нашей политики".
Сын президента Украины Петра Порошенко Алексей тайно воевал на Донбассе с другими военнослужащими.
Об этом сообщает его жена Юлия на своей странице в Facebook. Она опубликовала обращение осведомленного с ситуацией инсайдера, передает Апостроф.
"Пора, наверное, уже и мне проговориться и поведать о том, что знал еще с лета 2014 года. Тут все предельно просто. Сын Порошенко Алексей сам добровольно пошел в военкомат и только потом поставил перед фактом своего отца. Порошенко отговаривать сына не стал, но объяснил ему, что если не дай Бог он попадет в плен, это может стать рычагом давления не столько на него, сколько на всю Украину, так как сам факт пленения сына президента и верховного главнокомандующего может стать сильнейшим деморализующим фактором на армию и население страны", - отметил он.
"Что сделал Порошенко - документы прикрытия для сына на другую фамилию. Чтобы даже сослуживцы не знали, кто он. Если не ошибаюсь, Алексей был командиром минометного расчета и не в тылу. Минометные расчеты не по тылам и штабам сидят", - заключил он.
По словам невестки Порошенко, маленькому Пете, сыну Алексея, было 2 месяца, когда его отец пошел воевать.
Пост Юлии также прокомментировал экс-министр Александр Данилюк из команды победителя президентских выборов Владимира Зеленского.
"Грязи вылилось немало. К огромному сожалению это отражает "качество" нашей политики. И для семей это зачастую еще большее испытание, чем для самих политиков. И бороться с этим, это как воевать с ветряными мельницами. Но правду в итоге нужно восстанавливать... Удачи!" - отметил он.
Источник: https://from-ua
Теги: Донбасс, сын, Порошенко
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