Названы 5 претендентов на министерские портфели от команды Зеленского, — СМИ

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В команде Владимира Зеленского допускают вариант роспуска Верховной Рады и замены нескольких министров в правительстве. Об этом сказано в материале «В бой идут одни старики. Пять потенциальных министров нового правительства» на OBOZREVATEL.
По мнению авторов статьи, команда министров не будет абсолютно новой, вопреки ожиданиям. Все пять претендентов на министерские портфели ранее уже были частью украинского политикума или исполнительной власти. Некоторые из-них имеют далеко не самую лучшую репутацию из-за участия в различных коррупционных скандалах.
В числе таких людей — кандидат на пост министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер. Журналисты считают, что этот человек «заслуживает особого внимания» из-за количества коррупционных скандалов, которое «просто зашкаливает». Один из наиболее громких скандалов — это назначение руководителя ГП «Ильичевский торговый порт». Оно было чревато судебными разбирательствами и жалобой коллектива предприятия в ГПУ на превышение Шульмейстером власти и служебных полномочий.
Нынешний советник Зеленского по вопросам обороны и национальной безопасности Иван Апаршин может стать министром обороны. В свое время он являлся помощником министра обороны Анатолия Гриценко, руководил управлением организационно-аналитического обеспечения работы министра, а позже был директором Департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины.
«После того как Гриценко выборы проиграл — Апаршин присоединился к команде лидера избирательной гонки. Вроде бы по рекомендации самого Гриценко», — сказано в публикации.
Министром юстиции может быть назначен Руслан Рябошапка, «еще одно далеко не новое для украинской политики лицо». С 1998 по 2010 год работал в Минюсте, позже возглавлял Бюро по вопросам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина в правительстве Николая Азарова. В ноябре 2016 года ГПУ возбудила в отношении Рябошапки уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении. Он также был фигурантом «премиального скандала» — когда вместо 25 000 гривен оклада получал 350% надбавку, что в сумме составляло 142 000 гривен.
Вероятным министром экономики может стать Даниил Гетьманцев. Авторы материала акцентируют внимание на малоизвестном факте биографии претендента — он является сооснователем оператора национальных лотерей «М.С.Л.». Кроме того, владеет зарегистрированной на Британских Виргинских Островах компанией Selantia LTD.
«Эта компания, по данным авторитетного в финансовой среде издания finclub.net, контролируется Игорем Коломойским», — утверждают журналисты.
Накануне второго тура голосования Владимир Зеленский говорил, что видит министром иностранных дел Александра Данилюка. В материале сказано, что в 2010 году Данилюк был внештатным советником президента Виктора Януковича, в апреле 2016 года назначен на должность министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана. Однако через два года был уволен по требованию премьер-министра из-за обвинений в «антигосударственных действиях».
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, министерство, портфель
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