Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса

В Пенсионном фонде РФ объяснили порядок получения российских пенсий жителями оккупированных районов Донбасса.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным Пенсионного фонда РФ, назначение российских пенсий возможно только после переезда в Россию на постоянное жительство. Жителям оккупированных территорий, несмотря на получение паспортов РФ, пенсии должна платить Украина, считают в фонде.

"Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины). В связи с этим российские пенсии гражданам, которые постоянно проживают в Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются", - сообщил Пенсионный фонд РФ.

В фонде отметили, что вопрос назначения и выплаты пенсий жителям так называемых "ДНР / ЛНР" регулируется Соглашением о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года, с которой Украина не вышла.

Пенсии будут назначаться в общем порядке, заверили в фонде.