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«Покажите хотя бы один приказ»: у Зеленского раскрыли правду о захвате Крыма, скандальные детали
Украинская армия была готова противостоять российским оккупантам еще в 2014 году во время захвата Крыма и Донбасса.
С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
Он подчеркнул, что все заявления о том, что украинская армия якобы не была готова отвоевывать свои земли в 2014 году, были неправдивыми. По мнению Апаршина, действующая власть либо намеренно вводит население в заблуждение, либо использует информацию об армии из недостоверных источников.
«В 2014 году, я могу сейчас по памяти сказать, вооруженные силы были готовы к защите территории. Были ограничено готовы некоторые фрагменты, были не готовы некоторые фрагменты…Я помню те цифры, я помню четко, те цифры были по линии Генерального штаба. Мы имели информацию по каждому подразделению. По системе обеспечения, по системе пунктов управления, про ее готовность», — заявил Апаршин.
Он признал, что тогда у командования было мало времени для принятия решения, однако в то же время у него есть ряд важных вопросов к тогдашнему главнокомандующему.
«Если бы мне сегодня дали возможность, то первый вопрос, который бы я задал в то время верховному главнокомандующему: «Скажите пожалуйста, когда вам доложили, что ситуация настолько уже плоха, вы директиву подписали? Вы отдали директиву ВСУ? Вы же верховный главнокомандующий. Вы же, как президент принимаете решения в виде указов и распоряжений. А как верховный главнокомандующий — в виде директив и приказов. Покажите мне хотя бы один приказ, который вы отдали в то время военным? Покажите мне его, я хочу увидеть его. А дальше покажите мне, как на эту директиву или приказ отреагировали войска и силы?» Я хочу все это увидеть», — подчеркнул советник Зеленского.
Он также добавил, что новоизбранный президент решительно настроен в вопросе обеспечения мира на Донбассе
Источник : https://politeka.
Теги: Крым, скандал, армия, захват
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