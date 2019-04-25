Политолог рассказал о тяжелом будущем Порошенко при Зеленском

25.04.2019 12:19

В Украине много говорят о том, что после поражения на президентских выборах Петру Порошенко удастся стать главой правительства или парламента, но при этом никто не учитывает специфику украинской политики.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Украина.ру, такое мнение прозвучало от политолога Владимира Корнилова. «Сбитого летчика в Украине никогда не любили. Команде Владимира Зеленского нужно будет назначать козла отпущения. Первые полгода новая власть будет обвинять предшественников во всех бедах и проблемах», - подчеркнул политолог. Кроме того, Корнилов отметил, что против пока ещё действующего президента, а также против его людей в Украине будет возбуждено множество уголовных производств. Речь идет не только об обвинениях в коррупции в оборонной сфере. Порошенко обязательно станет токсичной фигурой даже для своей партии.



Политолог не исключил, что в ближайшем будущем Петру Алексеевичу придётся покинуть Украину. Нужно отметить, что такое мнение высказывают многие эксперты. Они не согласны с тем, что Порошенко сможет продолжить политическую карьеру. Напомним, что на президентских выборах он проиграл Владимиру Зеленскому, набрав всего 24% голосов избирателей.