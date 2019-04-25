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Путин готовит аннексию Донбасса: красная линия перейдена

25.04.2019 07:50
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Путин готовит аннексию Донбасса: красная линия перейдена

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса — это подготовка к его аннексии.

Так, Порошенко назвал решение Путина «очередным беспрецедентным вмешательством России во внутренние дела независимой страны, брутальным нарушением суверенитета Украины».

Кроме того, глава государства отметил: «Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава в Украине».

Также, украинский лидер призвал международных партнеров не допустить реализации этого сценария и усилить режим международных санкций.

Порошенко поручил МИД инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Источник : https://from-ua. 




Теги: Донбасс, Путин, линия
 
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