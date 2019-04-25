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Путин готовит аннексию Донбасса: красная линия перейдена
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Донбасса — это подготовка к его аннексии.
Так, Порошенко назвал решение Путина «очередным беспрецедентным вмешательством России во внутренние дела независимой страны, брутальным нарушением суверенитета Украины».
Кроме того, глава государства отметил: «Речь идет фактически о подготовке Кремлем к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава в Украине».
Также, украинский лидер призвал международных партнеров не допустить реализации этого сценария и усилить режим международных санкций.
Порошенко поручил МИД инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, Путин, линия
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