Путин выразил недовольство позицией Зеленского по Донбассу

Президент России Владимир Путин комментируя возможность диалога с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что позицией по Донбассу. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.

Комментируя позицию Зеленского по Донбассу, Путин подчеркнул:

«Что же касается еще действующих, но уходящих от власти, и приходящих на смену властей Украины, то и прежние, и приходящие, насколько я себе представляю, они же об этом публично говорят, например, не собирались и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии, они не собираются признавать особый статус т.н. „ЛНР“ и „ДНР“. Это ключевые вопросы Минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять Минские соглашения, а как же судьба людей, которые проживают на этих территориях?».

Источник : https://donpress.com