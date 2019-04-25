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Топ-дела о коррупции закроют: Кабмин изменил Уголовный кодекс
В среду, 24 апреля, были приняты изменения в Уголовный кодекс, которые могут закрыть несколько текущих дел о коррупции на высоком уровне
Соответствующее решение одобрила нижняя палата парламента Румынии, сообщает Reuters.
Изменения являются последними в серии юридических и кадровых шагов, предпринятых правящими социал-демократами с момента их прихода к власти в 2017 году, которые рассматриваются как угроза независимости судебной власти и вызывают беспокойство в ЕС, Государственном департаменте США и среди тысяч румынских магистратов.
В частности, согласно изменениям, сокращается срок исковой давности некоторых правонарушений. Именно этот пункт автоматически закрывает ряд текущих дел.
Кроме того, другие поправки включают более слабые приговоры за некоторые правонарушения и избежания уголовной ответственности за халатность на рабочем месте.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура пытается угодить Владимиру Зеленскому. Об этом заявил политтехнолог, кандидат философских наук Эдуард Юрченко.
По его словам, из-за отсутствия у Зеленского полной команды, некоторые работники государственных учреждений склонны надеяться на занятие потенциально вакантных должностей при новоизбранном президенте.
«Они видят, что много ниш, которые не будут заняты в ближайшее время в связи с отсутствием собственных кадров в Зеленского. Я думаю, они рассчитывают, что если они быстренько открутят все таким образом, чтобы это было приятно новому президенту, то поспособствуют, чтобы они остались там, на своих местах», — говорит Юрченко.
Также эксперт считает, что подобные случаи «переобувания на ходу» украинцы будут наблюдать в ближайшее время в большом количестве. Кроме этого, политтехнолог не предусматривает никаких массовых заключений. Так как президент, как минимум, не имеет прямых полномочий бросать людей в тюрьму.
Источник : https://politeka.net/
Теги: Донбасс, Кабинет министров, коррупция, Уголовный кодекс
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