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Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда из Киева на период праздников
25.04.2019 21:00
К пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Как сообщается, дополнительно назначила поезда:
- № 219/217 Киев - Ивано-Франковск
- №298 / 297 Киев - Херсон
- №204 / 203 Хмельницкий - Киев.
Напомним, что всего на Пасху и майские праздники уже назначены 27 дополнительных поездов и дополнительные рейсы для пяти графиковых поездов.
Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Киев, праздник, поезд, Укрзализниця
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