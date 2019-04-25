В Кабмине грядут массовые увольнения: на очереди пять министров, озвучены имена

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Неназванный источник в украинском парламенте заявил о стремлении команды Владимира Зеленского отправить в отставку пятерых членов правительства
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского хотят переформатировать правительство. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на источник в Верховной Раде.
Собеседник издания заявил, что в команде шоумена хотят заменить пятерых министров, в том числе по президентской квоте.
«В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Омеляна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубив), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Носалик)», – рассказал неназванный собеседник издания.
Ранее Зеленский впервые за несколько дней появился на публике. В сети появилась фотография, на которой новоизбранный президент изображен рядом с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, прибывшим с визитом в Киев.
О прошедшей встрече министр написал в своем Twitter, сопроводив публикацию совместным фото с Зеленским.
«Провел очень хорошую встречу с избранным президентом Украины В.Зеленским в Киеве: поздравил с убедительной победой на президентских выборах, подтвердил постоянную неизменную поддержку Литвой суверенитета, территориальной целостности, процесса реформ, европейской и евроатлантической интеграции Украины», – написал он.
Известно, что Линас Линкявичюс прибыл в Украину для углубления двустороннего сотрудничества в рамках украинско-литовского стратегического партнерства.
Следует отметить, что это первая международная встреча Зеленского после победы во втором туре выборов президента Украины. До второго тура он встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе встречи Макрон и Зеленский обсуждали различные вопросы, в частности пути к завершению конфликта на Донбассе.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, увольнение, Кабмин
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