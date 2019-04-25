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В каких областях Украины получают самые высокие пенсии, а в каких - самые низкие
В Украине наблюдается существенных разрыв в суммах средних пенсий, которые получают в разных региона страны. Об этом сообщил глава Национальный совета экономического развития Алексей Дорошенко, передает Сегодня.
Так, по данным совета, 1 апреля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии был зафиксирован в Киеве, он составляет 4059 грн, а в Тернопольской области самый низкий – 2202 грн. То есть разница составляет 1857 грн.
"Только в семи областях пенсия превышает среднюю по стране в 2899 грн, а именно: в Киеве – 4059 грн, на Донбассе – 3866, в Луганской области – 3566, Днепропетровской – 3337, Запорожье – 3103, Харьковской области – 2942 и Киевской области – 2935 грн", – отметил Дорошенко на своей странице в Facebook.
Во всех остальных областях она ниже средней: в Полтавской – 2807 грн, Одесской – 2750, Николаевской – 2697, Львовской – 2621, Сумской – 2598, Черниговской – 2554, Черкасской – 2548, Кировоградской – 2546, Херсонской – 2491, Житомирской – 2486, Ивано-Франковской – 2464, Ровенской – 2406, Винницкой – 2404, Волынской – 2402, Хмельницкой – 2389, Закарпатской – 2289, Черновицкой – 2285 и Тернопольской – 2202 грн.
Как известно, повышение пенсий в марте 2019 года стало началом роста уровня пенсионного обеспечения украинцев. Теперь автоматическая индексация пенсий будет происходить каждый год, а размер повышения зависит от уровня инфляции и роста средних зарплат в стране.
В этот раз, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, что в среднем пенсии выросли на 255 гривен. При этом почти два миллиона украинцев получают разовые выплаты на сумму 2410 гривен. Средства на эту выплату бюджет "заработал" на легализации автомобилей на еврономерах.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, область, пенсии
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