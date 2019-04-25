В США назвали главную причину поражения Порошенко на выборах

25.04.2019 09:00

Американские журналисты считают главной причиной проигрыша Петра Порошенко на выборах стала проводимая им антироссийская политика.

Об этом пишет журнал The National Interest.

В материале говорится, что именно ограничения на использование русского языка, на поездки на территорию РФ, торговлю и контакты с россиянами стоили Порошенко победы, так как у многих украинцев есть родственники в соседней стране.

Источник : https://donpress.com