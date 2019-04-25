Верховная Рада приняла судьбоносное решение по Донбассу: можно привлекать иностранцев

25.04.2019 15:40

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект, который может изменить судьбу Донбасса

Известно, что за основу и в целом законопроект №10180 о внесении изменений в закон «О противоминной деятельности в Украине» необходим для улучшения механизмов привлечения финансирования мероприятий для разминирования территорий Донбасса.

Известно, что 234 народных депутата проголосовали «за». Отметим, что до этого уже предпринималось несколько неудачных попыток рассмотреть этот закон.

Отныне, для финансирования мероприятий разминирования территорий Донбасса могут привлекаться финансовые ресурсы доноров, включая международную техническую помощь, возвратную и безвозвратную финансовую помощь международных организаций, благотворительной помощи, а также другие виды помощи, на которые не наложен запрет согласно действующему законодательству Украины.

«Финансовые ресурсы, предоставляемые донорами непосредственно операторам противоминной деятельности с целью выполнения мероприятий в сфере противоминной деятельности на территории Украины, зачислению в государственный бюджет не подлежат и используются ими по направлениям, согласованным с уполномоченным оперативным органом противоминных операций (центром противоминных операций)», — написано в документе.

Ранее сообщалось, что у избранного украинского президента Владимира Зеленского ответили на инициативу президента РФ Владимира Путина раздать паспорта на оккупированном Донбассе. Об этом говорится на странице «Команда Зеленского» в Telegram. «Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей государстве территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта. Эти действия являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, ведущего против Украины войну», — говорится в сообщении.

Также у Зеленского ответили, что собираются делать для противодействия Путину. Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях.

Источник : https://politeka.net