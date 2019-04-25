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Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
Верховная Рада ввела штрафы за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий на пленарном заседании сообщил, что введение этих норм откладывается на три года.
Заключительными положениями вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Он дополняется новыми статьями 188-52 и 188-53. Ими предусмотрено, что нарушение требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно применения государственного языка во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в органах государственной власти, органах власти Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления, на государственных и коммунальных предприятиях, в учреждениях и организациях, других субъектах хозяйствования государственной и коммунальной формы собственности, в судопроизводстве и делопроизводстве в судах Украины, в Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях, в органах правопорядка, разведывательных органах, государственных органах специального назначения с правоохранительными функциями, на государственной границе Украины, в процессе выборов и референдумов, в международных договорах Украины влекут за собой наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Нарушение требований закона относительно применения государственного языка в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, в пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, в сфере информации для общего ознакомления, публичных мероприятий, технической и проектной документации, рекламы, здравоохранения, спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, транспорта влекут наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Нарушение требований закона относительно применения государственного языка печатными средствами массовой информации влечет за собой наложение штрафа от четырехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Другие нарушения закона о порядке применения государственного языка влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Еще выше штрафы предусмотрены за повторное нарушение закона.
Верховная Рада Украины сегодня приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 народных депутатов Украины.
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Теги: Донбасс, закон, штраф, нарушение, Верховная Рада
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